SANTA MARINELLA – Chiamata in causa dal responsabile della lista civica Io Amo santa Marinella Stefano Marino, la consigliera d’opposizione Ilaria Fantozzi, risponde stizzita all’esponente civico. “Non prendo certo lezioni da lui – dice con fermezza la Fantozzi - così tante inesattezze tutte insieme era da tempo che non le sentivo, ma d’altronde, quando non si è mai partecipato ai consigli comunali e si ascoltano solo chiacchiere becere di un paese, questo succede. Oltre a raccontare una storia fantasiosa, che non ha visto con i suoi occhi, Marino non ha nemmeno letto le varie dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti, altrimenti saprebbe che nessuno ha lasciato l’aula consigliare, tranne un consigliere e che quelli rimasti hanno votato unitamente contro ad ogni punto. Avevo solo 18 anni quando ho iniziato a fare politica e anche se da esterna dai banchi del consiglio ho sempre fatto opposizione all’amministrazione Tidei e posso assicurare che è estremamente diverso fare opposizione da consigliere comunale. Sono alla mia prima esperienza e tutto ciò che faccio è fatto con trasparenza e con lealtà verso quegli ideali che mi hanno sempre contraddistinto. Questa dichiarazione che ha rilasciato Marino, è solo buttare fango sulle persone. Non prenderò insegnamenti né lezioni da uno sconosciuto, uscito fuori pochi mesi prima delle elezioni che si è autoproclamato candidato sindaco di se stesso senza nemmeno provare a condividere un progetto con il centrodestra o con chiunque altro. Non ho intenzione di rispondere nel merito sui fatti avvenuti in consiglio poiché sono stati già largamente discussi in varie sedi e lui nemmeno sa di cosa sto parlando. Abbiamo depositato atti e chiesto consigli straordinari, ci siamo battuti e continueremo a batterci per il bene della cittadinanza”.