S. MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei replica a Rifondazione comunista sulla vicenda dell'ex Polisportiva di Santa Severa. “È diventato estremamente noioso – dice Tidei - rincorrere ogni giorno le bugie che vengono raccontate da Rifondazione, alla quale ripetiamo per l'ennesima volta, nonostante non ci sia peggior sordo di chi non vuol sentire, che la ex sede della Polisportiva di Santa Severa è stata gestita per anni da un gruppo di persone che si è rivelato impreparato ed assente per aver reso l'intera area completamente abbandonata, al punto che la Regione Lazio, dopo aver effettuato un sopralluogo, ne ha dichiarato l'inagibilità e la mala gestione, decidendo di affidarla a nuova gestione. Il Comune si è mosso da settimane per cercare di ridare decoro al parco, oggi ripulito dalla spazzatura e dall'erba alta e nuovamente vivibile grazie all'intervento della Multiservizi. In particolare, come già affermato, la parte riservata agli impianti sportivi sarà adibita momentaneamente a parcheggio per i bagnanti. Il parco sarà quindi affidato fino alla fine dell'anno ad un soggetto che si è reso da subito disponibile a mantenere l'area pulita con campi da tennis attivi e un piccolo chiosco di distribuzione funzionante con l'impegno di curare il sito rendendolo visitabile e in totale sicurezza. Il sito tornerà in possesso dei cittadini di Santa Severa”.