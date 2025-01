MONTEFIASCONE - Iniziati i lavori per la riqualificazione dell’ex mattatoio comunale del comune di Montefiascone. Un intervento che permetterà di dare una rinnovata veste allo stabile di via Oreste Borghesi, realizzando la sala polivalente comunale, nuovo centro aggregativo per la comunità e cuore di future attività culturali, formative e ricreative. Il progetto viene realizzato grazie al finanziamento regionale di 500 mila euro che l’attuale Amministrazione ha ottenuto dalla regione Lazio con la determinazione regionale n.G19110 del 30/12/2022. «Con grande soddisfazione e orgoglio posso annunciare l’avvio dell’intervento per il recupero di una struttura nevralgica per il territorio; un progetto che rappresenta un grande traguardo per questa amministrazione, che da sempre ha creduto nell’importanza di una nuova valorizzazione dell’area, inserendo la sua riqualificazione tra i punti chiave del programma in campagna elettorale –– commenta la sindaca Giulia De Santis -. Oggi andiamo così a concretizzare ufficialmente quanto promessoai cittadini, dando nuova vita a un bene pubblico a cui la comunità è storicamente legata e che rappresenta lo sviluppo economico-sociale del nostro territorio».

Verrà così realizzata la sala polivalente comunale, pensata per accogliere attività aggregative di diversa natura, che possano alimentare la condivisione e la partecipazione tra i cittadini. Uno spazio che potrà prendere vita grazie al contributo di tutta la comunità, che avrà un nuovo punto di riferimento dove ritrovarsi e sviluppare interessi comuni.

«I cittadini avevano bisogno di uno nuovo spazio per una maggiore interazione creativa e sociale e l’amministrazione comunale ha saputo cogliere e concretizzare questa esigenza in tempi brevi. – conclude la sindaca Giulia De Santis -. La nuova sala polivalente sarà a disposizione di tutti i cittadini, di tutte le fasce di età. Sarà un luogo aperto e partecipativo, terreno fertile per la realizzazione di attività culturali, formative e ricreative. Un passo importante per la crescita culturale del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA