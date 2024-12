TUSCANIA - «Un grazie sincero alla Regione Lazio e all’assessore alla Casa, Pasquale Ciacciarelli, che sta sostenendo l’Ater di Viterbo in tutta una serie di azioni, tese a riqualificare il patrimonio aziendale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri inquilini. E’ in questo contesto che va inquadrata la visita di oggi dell’assessore Ciacciarelli al cantiere nel quartiere ex Gescal di Tuscania, dove sono iniziati i lavori, per la riqualificazione energetica e antisismica del blocco Y, che stiamo attuando attraverso lo strumento del Superbonus al 70-30%, grazie anche all’intervento della Regione Lazio, che in questa operazione ha investito oltre un milione e 200mila euro». E’ quanto dichiara Diego Bacchiocchi, presidente dell’Ater di Viterbo, che stamani, insieme al direttore generale dell’Ater di Viterbo, avvocato Fabrizio Urbani, ha illustrato all’assessore Ciacciarelli le tempistiche dei lavori che si stanno effettuando a Tuscania. «La Regione – sottolinea, poi, il direttore Fabrizio Urbani – ha ben compreso le grandi difficoltà, in particolare sotto il profilo economico, che stanno affrontando tutte le Aziende che si occupano di edilizia residenziale pubblica e, giorno dopo giorno, conferma la sua grande attenzione e il suo sostegno, consapevole dell’importanza del ruolo sociale che svolgiamo». All’incontro erano presenti anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Pisana, Daniele Sabatini, il consigliere regionale Giulio Zelli, il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, il vicesindaco Leopoldo Liberati e vari componenti della Giunta cittadina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA