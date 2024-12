FIUMICINO - «In merito al futuro degli ex dipendenti Alitalia, rimasti fuori con l’avvento di ITA, ci uniamo alle sigle sindacali nell’esprimere preoccupazione per le sorti degli oltre 2200 lavoratori e lavoratrici, tuttora posti in Cig fino al 31 dicembre 2024.Non più tardi di qualche settimana fa avevamo fatto notare che la proroga della cassa integrazione attuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, arrivata dopo un estenuante lavoro dei sindacati, aveva solamente rimandato la risoluzione della questione». Lo dichiara il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

«Adesso, come allora, ci auguriamo che per Natale non arrivi una brutta sorpresa agli ex dipendenti Alitalia.- continua il capogruppo- È inaccettabile che il Governo, che aveva promesso un cambio di passo per il Paese, non abbia ancora messo in campo un Piano concreto per garantire un futuro stabile a queste famiglie. Il Comune di Fiumicino, d’altro canto, oltre alle belle ma inutili parole espresse dalla maggioranza in consiglio comunale non è andato. Non bastano dichiarazioni di intenti o promesse di dialogo istituzionale: servono azioni immediate e tangibili».

«È tempo di abbandonare la politica dell’annuncio e assumersi pienamente la responsabilità di affrontare una questione che tocca la vita di migliaia di persone– conclude- molte delle quali nostri concittadini. A oggi, non è stato convocato alcun tavolo istituzionale per affrontare il tema, e l’argomento sembra essere stato relegato dalla maggioranza nel dimenticatoio delle buone intenzioni. Ormai quella di Fiumicino è diventata l’Amministrazione degli annunci e del faremo: invece è bene che comprenda che il tempo stringe, perché mentre loro brinderanno alle festività, oltre 2000 persone potrebbero trovarsi senza un lavoro e senza un futuro. È doveroso scongiurare questa ipotesi, si dia seguito agli impegni presi».