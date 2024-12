«Siamo il secondo partito del centrodestra». Lo dichiara il segretario provinciale Andrea Micci.

«Ringrazio gli uomini e le donne della Lega - afferma - che si sono impegnati in questa tornata elettorale con grande entusiasmo e spirito di appartenenza verso il partito, nonostante non esprimesse un candidato proveniente dal nostro territorio. Questa tornata elettorale rappresenta per noi un’ulteriore tappa di avanzamento sul percorso di crescita e affermazione che stiamo perseguendo nella Tuscia».

«La nostra - prosegue Micci - è una storia nuova rispetto a quella di altre realtà politiche che hanno alle spalle lunghi anni di presenza in questo territorio.

Pertanto, siamo soddisfatti della percentuale conseguita oggi nella provincia di Viterbo, in queste elezioni europee, superiore a quella delle scorse elezioni regionali e anche delle recenti politiche. Su Viterbo città e molti altri centri importanti della nostra provincia, la Lega si conferma secondo partito del centrodestra».

«Registriamo, inoltre, il risultato di Davide Bordoni – conclude Micci -, segretario regionale del partito, il secondo più votato nella Tuscia, dopo il generale Vannacci, volto noto che con la sua dilagante popolarità ha fatto incetta di voti in tutta Italia, ottenendo più di 500 mila preferenze. Ma il risultato per noi più importante è quello che, anche in questa occasione, certifica la presenza e il consolidamento di un gruppo che sta lavorando bene - aggiunge Andrea Micci - e a cui piace fare politica in uno spirito di massima condivisione e convinzione dei valori che la Lega incarna a livello nazionale e di quelli di cui si può fare portatrice nella provincia viterbese.

Ci piace fondare la nostra forza prima di tutto su questo e sullo spirito di servizio alle nostre comunità, che sono certo ci porterà ad ottenere grandi risultati», conclude il coordinatore provinciale della Lega.

