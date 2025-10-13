CIVITA CASTELLANA – «Congratulazioni a Civita Castellana per il prestigioso riconoscimento di “European Town of Sport 2027”, conferito da Aces Europe. Si tratta di un risultato di grande rilevanza, che premia una visione lungimirante e un lavoro quotidiano condotto con dedizione e responsabilità dall’amministrazione comunale, guidata con competenza dal sindaco Luca Giampieri e dall’assessore allo Sport Giovanna Fortuna». Lo dichiara il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Questo traguardo - spiega Rotelli - rappresenta non solo il giusto riconoscimento a un territorio che ha saputo fare dello sport uno strumento di crescita, inclusione e partecipazione, ma anche una testimonianza concreta di come le buone pratiche locali possano dialogare efficacemente con l’orizzonte europeo. Un ringraziamento, infine, alla vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, per la costante attenzione e il sostegno rivolti al nostro territorio, che oggi raccoglie i frutti di un impegno condiviso e concreto», conclude il presidente Rotelli.

