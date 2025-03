FIUMICINO - Polemica sull'esternalizzazione dei servizi educativi. Dopo la decisione di affidare a privati la gestione dell’asilo nido di Parco Leonardo, la recente Commissione ha rivelato un'ulteriore mossa nella stessa direzione: il nuovo asilo di via Foce Micina, realizzato grazie ai fondi e alla programmazione della precedente amministrazione, non sarà gestito direttamente dal Comune, bensì affidato a soggetti privati. La scelta dell’amministrazione ha suscitato forti critiche da parte dell'opposizione. Ezio Di Genesio Pagliuca, Paolo Calicchio, Angelo Petrillo e Barbara Bonanni contestano il mancato rispetto delle promesse elettorali, che prevedevano un percorso di internalizzazione dei servizi e la creazione di una società in house per la gestione degli asili nido. A loro avviso, l'esternalizzazione rappresenta un arretramento rispetto a un modello di gestione pubblica, penalizzando cittadini e lavoratori del settore. Pagliuca, Calicchio, Petrillo e Bonanni chiedono quindi una revisione della decisione e un confronto approfondito sul tema, ribadendo la necessità di mantenere la gestione pubblica dell’asilo. "Ci batteremo affinché i servizi essenziali restino in mano pubblica, a tutela della collettività", hanno dichiarato.