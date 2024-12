CERVETERI - Erba incolta e pericolosa soprattutto nella stagione calda a causa del rischio incendi. La situazione di pericolo, oltre che di degrado, coinvolge diverse arterie del territorio etrusco e in particolar modo via Zambra. A puntare i riflettori sulle condizioni della via è il consigliere d'opposizione Gianluca Paolacci. «Come ricorderete era successo a fine settembre - spiega - quando le fiamme si alzarono in un'area preccupando i residenti della zona». Paolacci, per questo motivo, torna a invocare l'intervento dell'amministrazione comunale. «Credo - prosegue - che anche i residenti debbano essere responsabili e tenere curata la vegetazione dell'area di cui sono proprietari».

