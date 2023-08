VITORCHIANO – Aperto il nuovo centro di raccolta comunale, ubicato in via Nunziatella, nelle adiacenze del campo sportivo e del cimitero: come anticipato nei giorni scorsi, è entrato finalmente in funzione un servizio molto atteso dai cittadini. Si tratta di una delle principali opere pubbliche su cui l’amministrazione Grassotti ha puntato. Un progetto, finanziato dalla regione Lazio, che contribuirà a rendere più efficiente per i cittadini l’intero smaltimento dei rifiuti. L’opera, che avrà positive ricadute sul territorio, va a colmare un vuoto importante. Un preciso ed importante impegno mantenuto, peraltro inserito nel programma elettorale.

L’obiettivo è un miglioramento complessivo e continuo del servizio di raccolta. Quest’opera renderà più agevole e veloce, e sempre gratuito, il conferimento di alcune tipologie di materiali domestici quali elettrodomestici e Raee, ingombranti, mobili, materassi, ramaglie e sfalci d’erba, olio esausto da cucina, piccole quantità di inerti. Inoltre, il centro di raccolta eviterà al cittadino residente di doversi recare ogni volta in località Molinella, al di fuori del territorio comunale. Permetterà quindi di potenziare servizi o attivarne di nuovi come il centro del riuso. «È necessario ripartire anche dal riciclo – commenta il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – Con l’apertura del nuovo centro abbiamo la possibilità di dare una seconda vita ai nostri materiali, ma anche a noi stessi. Questo è lo scopo fondamentale di tale attività che io chiamerei culturale. Il riciclo, il riuso e la differenziazione devono entrare nella nostra quotidianità in maniera educativa e formativa verso un ecosistema di cui siamo parte integrante». «Cambiando alcune piccole abitudini – prosegue – abbiamo la possibilità di curare e migliorare profondamente l’ambiente in cui viviamo. Pertanto differenziare bene è importante, perché oltre a essere una sana consuetudine, ci permette di condividere al meglio la vita tra noi e il nostro pianeta». Le evidenti sinergie che andranno a crearsi tra il servizio di raccolta porta a porta e il nuovo centro di raccolta comunale, permetteranno di potenziare anche alcuni servizi domiciliari. In definitiva, si è concretizzata un’opera pubblica strategica a vantaggio dell’ambiente e dei cittadini.