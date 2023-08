E’ botta e risposta tra i consiglieri regionali Panunzi (Pd) e Sabatini (FdI) in merito al potenziamento operato dalla Regione del personale Asl a esclusione dell’ospedale di Tarquinia.

A sollevare il caso è l’esponente dem. «A Tarquinia è scomparso il mare? Se lo chiedono forse i cittadini tarquiniesi - dice Enrico Panunzi - dopo aver letto su alcuni giornali il provvedimento preso dalla giunta Rocca che, tra le altre cose, potenzia gli organici di tutti gli ospedali della costa laziale, tranne quello della città etrusca. Avranno più personale i presidi "Dono Svizzero" di Formia, "G.B Grassi" di Ostia, "San Paolo" di Civitavecchia, mentre l'ospedale di Tarquinia è tagliato fuori, sebbene - precisa ancora il consigliere Pd - rivesta un ruolo importante per la fascia costiera della Tuscia e dei comuni dell'immediato entroterra, soprattutto in estate quando la popolazione residente cresce in modo notevole, per il massiccio afflusso di turisti. Potenziarne le risorse umane sarebbe quanto mai auspicabile e necessario. Mi auguro - conclude Panunzi - che si tratti solo di un mero errore materiale, spero non voluto, in modo che si possa riparare il prima possibile».

Immediata la replica del capogruppo FdI, Daniele Sabatini. «Capisco che il consigliere regionale Enrico Panunzi, notoriamente al di dentro di tante dinamiche relative alla Asl di Viterbo, sia ormai ai margini dei processi decisionali e delle finalità delle politiche sanitarie locali, ma la sua uscita sul potenziamento degli ospedali del litorale ha molto il sapore del 'non ne so nulla ma vorrei comunque dire la mia'» attacca l’esponente meloniano. Sabatini spiega che «la Asl di Viterbo, così come tutte le altre Asl menzionate sono state oggetto di potenziamento e, prima di parlare, bisognerebbe entrare in contatto con gli atti ufficiali, non soltanto con i comunicati stampa. Nel dettaglio, la Asl di Viterbo si è vista autorizzare e riconoscere ben 55 risorse di cui 39 sono dirigenti sanitari (medici e non) oltre ad ulteriori 6 medici in fase di autorizzazione. Il nuovo corso delle politiche sanitarie regionali - conclude Sabatini - vede Viterbo al centro dell'attenzione, ed il lavoro del commissario straordinario dott. Egisto Bianconi, che ringrazio a nome del principale gruppo di maggioranza del Consiglio regionale, merita rispetto e considerazione».

