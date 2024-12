FIUMICINO - In seguito alla bocciatura in consiglio comunale dell’ordine del giorno che proponeva l’attivazione di nuovi percorsi liceali nel territorio di Fiumicino, Francesca De Pascali fornisce chiarimenti sulle motivazioni di tale decisione. «L’Amministrazione comunale – spiega Francesca De Pascali (Lista civica Crescere Insieme) – è consapevole dell’importanza di offrire opportunità educative adeguate ai nostri giovani. Tuttavia, la decisione di respingere l’odg sull’attivazione di nuovi percorsi liceali si basa su considerazioni concrete. Si faceva affidamento sul terreno a Isola Sacra, consegnato da Montino il 30 marzo 2023, per la costruzione di un nuovo liceo, previsto per essere completato nel 2025. Questo progetto avrebbe offerto 20 nuove aule, contribuendo significativamente all’offerta formativa locale. Peccato che la Giunta Montino non abbia avviato alcun lavoro concreto, né previsto la concretizzazione di un’idea. Ad oggi dunque c’è solo il terreno e nulla più… Si è trattato di una delle tante inaugurazioni fantasma fatte dal centrosinistra durante la campagna elettorale. Peraltro inizialmente, l’obiettivo era stato di gestire l’emergenza educativa nel territorio del nord di Fiumicino, dove si registra una tendenza alla migrazione degli studenti verso il nord e verso Roma. Ma poi il centrosinistra decise la deviazione verso Isola Sacra».

«La verità – prosegue De Pascali – è che la creazione di nuovi percorsi liceali richiede, innanzitutto, la disponibilità di aule, una risorsa attualmente limitata fino al completamento del nuovo liceo. Fare richieste di corsi didattici senza avere le aule è pura propaganda, e non è il nostro stile. Siamo impegnati a supportare l’istruzione nel nostro territorio e a lavorare per trovare soluzioni alle attuali limitazioni. Allo stesso tempo, dobbiamo essere realistici riguardo alle nostre capacità attuali e assicurarci che qualsiasi espansione dell’offerta formativa sia sostenibile e ben pianificata. Il sindaco Baccini è comunque attivo presso Città Metropolitana per risolvere questa problematica». Non è tardata la replica della segretaria del Pd a Fiumicino Michela Califano: «"In politica volere è potere, dovrebbe saperlo la consigliera De Pascali. Se l'Amministrazione Baccini avesse realmente voluto risolvere il problema della mancanza di nuovi percorsi liceali sul nostro territorio, di certo ieri non avrebbe bocciato in Consiglio comunale l'ordine del giorno proposto dall'opposizione, che mirava a unire le forze proprio per garantire nuove scelte e possibilità a livello di istruzione superiore per i giovani del Comune di Fiumicino. "Invece - sottolinea - si è preferito trincerarsi dietro fantomatiche complicazioni burocratiche e ingiustificate difficoltà che impedirebbero la creazione di nuovi plessi scolastici sul territorio. Ma sono i fatti - prosegue Califano - a dimostrare che se si vuole raggiungere un obiettivo per la collettività, con impegno e dedizione e con un costruttivo dialogo con le altre istituzioni, lo si può fare. L'amministrazione Montino lo ha dimostrato per ben due voltegrazie a una fattiva collaborazione con le dirigenze scolastiche, la Regione Lazio e la Città metropolitana di Roma Capitale: nel 2016, proprio grazie a un ordine del giorno in Consiglio comunale, poi concretizzato da una delibera regionale, ottenemmo l'attivazione dell'indirizzo di Scienze Umane presso l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese; la seconda nel 2021 quando ottenemmo la creazione di un corso di scienze applicate presso l'Istituto Baffi di Fiumicino. Senza considerare l'iter avviato da Montino con la Città metropolitana, che aveva stanziato per questo 8 milioni di euro, per la creazione di un nuovo liceo a Isola Sacra, in un terreno comunale individuato dal Comune accanto al Baffi». Con volontà, - conclude Califano - dedizione, spirito di collaborazione e dialogo con gli altri enti competenti nulla sarebbe impossibile. Ma l'amministrazione Baccini non sembra avere né la volontà né la capacità di fare alcunché». Immediata la controreplica di De Pascali: « Che volere è potere lo sappiamo bene… ma non è la volontà quella che ci manca: mancano passi fondamentali - ha sottolineato De Pascali - che, se compiuti in passato, avrebbero permesso di risolvere l’emergenza scolastica molto prima. Prendo atto delle dichiarazioni della segretaria del Pd Califano, tuttavia ribadisco come una programmazione non si faccia in otto mesi, ma nel corso degli ann.Quello che mi chiedo è: il sindaco Montino, durante 10 lunghi anni di Amministrazione, ha mai mandato il piano di fabbisogno scolastico a Città Metropolitana? – spiega De Pascali – E cosa ha risposto quest’ultima, nel caso fossa stato effettivamente mandato? Purtroppo, oltre all’attivazione di due programmazioni, una al Baffi ed una al Leonardo Da Vinci, ed oltre a fare una finta inaugurazione di un terreno destinato ad un liceo, che doveva inizialmente sorgere al Nord del Comune ed è stato poi spostato ad Isola Sacra (spostato idealmente, ma ancora mai realizzato), non abbiamo assistito a nessun atto concreto. Senza dimenticare che, nell’ordine del giorno che abbiamo respinto, l’opposizione chiama in causa la Regione. Viene spontaneo, quindi, domandarsi cosa ha fatto la consigliera Califano quando era in maggioranza regionale».

«Ad oggi, dopo tutto questo tempo, non abbiamo visto nessun risultato – conclude De Pascali -. E’ nostro compito ora rimboccarci le maniche, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, e cercare di risolvere nel modo adeguato l’emergenza scolastica, per ottenere spazi ed aule dove poter garantire il diritto all’istruzione dei nostri ragazzi».