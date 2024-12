Emergenza idrica: il governo Meloni stanzia 10 milioni euro per la diga di Canino. A darne notizia è l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera. «Grazie al Governo Meloni in arrivo nuove importanti, storiche risorse destinate alle infrastrutture idriche. Tra le misure finanziate - afferma Rotelli - 10 milioni di euro dedicati al ripristino dell’invaso della diga di Canino sul torrente Timone, con la messa in sicurezza dal punto di vista sismico e il dragaggio del fondale per far fronte all’abbassamento del livello idrico».

«Una notizia importante e molto attesa da oltre 600 imprese agricole dell’Alto Lazio - sottolinea l’onorevole viterbese - che traggono acqua dall’invaso garantendo la produzione di prodotti agricoli di qualità. È un impegno mantenuto assunto alcuni mesi fa insieme al capogruppo FdI in Regione Lazio, Daniele Sabatini. Lo storico e risolutivo intervento è frutto di un lavoro di squadra portato avanti insieme al Sindaco di Canino Giuseppe Cesetti, a Marco Casini, segretario generale dell’autorità di bacino dell’Appennino centrale ed Andrea Renna, direttore generale del Consorzio di bonifica Litorale Nord». «Il contrasto all’emergenza siccità è stato sin da subito un punto fondamentale dell’operato del governo Meloni, il cui obiettivo è quello di far arrivare le risorse già dal mese di agosto su tutto il territorio italiano», conclude Rotelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA