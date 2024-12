«Possono esserci discussioni e confronti, ma una famiglia rimane sempre tale. È con questo spirito che annunciamo il rientro in Forza Italia di Elpidio Micci, consigliere comunale di Viterbo».Lo annunciano da Forza Italia.

Il rientro di Micci è stato ufficializzato nella giornata di ieri con un'informativa inviata dallo stesso consigliere al Presidente del consiglio comunale di Viterbo. Questo significa che Forza Italia torna ad essere presente nell'organo consiliare più importante della città capoluogo della Tuscia, potendo così occuparsi ancora più concretamente dei bisogni dei cittadini viterbesi.

«Rientro con tanto entusiasmo in Forza Italia, che è il partito nel quale ho sempre militato e che mi ha permesso di crescere politicamente - ha commentato il consigliere Micci -. Nell'ultima tornata elettorale ho ritenuto opportuno fare scelte diverse perché in quella circostanza, e per rispetto dei cittadini, non potevo candidarmi nuovamente con chi, pur facendo parte della mia stessa coalizione, si era recato da un notaio per sfiduciare l'ex sindaco Giovanni Arena. Nonostante questo, la mia vicinanza a Forza Italia non è mai venuta meno e non mi sono spostato di un centimetro dai valori che questa forza politica rappresenta sia a livello locale che nazionale».

«Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani, il deputato Francesco Battistoni, il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e il coordinatore provinciale Andrea Di Sorte con i quali ho sempre collaborato e ai quali mi lega un sincero sentimento di amicizia e un profondo rispetto - ha concluso il consigliere -. Da parte mia, continuerò a lavorare per il bene della collettività come ho sempre fatto in tanti anni di esperienze amministrative». Elpidio Micci ha infatti già ricoperto la carica di consigliere circoscrizionale e quella di consigliere comunale in quattro consiliature viterbesi. Nella penultima, ha operato come assessore.

«Sono felice del rientro di Elpidio Micci nella famiglia di Forza Italia - ha commentato il deputato di FI e vicepresidente della commissione Ambiente della Camera Francesco Battistoni - Elpidio è un amico di vecchia data e credo che in questo momento sia al posto giusto: ci troviamo infatti in una nuova stagione politica del partito, indicata dal Segretario Tajani, che ha già portato all'apertura dei vari congressi provinciali e che si concluderà con quello nazionale. Il rientro di Elpidio ci consentirà dunque di tornare ad essere presenti nel consiglio comunale di Viterbo e di avere una voce forte in città».

«Forza Italia si conferma attrattiva e questo è un segnale molto incoraggiante - ha detto invece il coordinatore provinciale di FI Andrea Di Sorte -. Forza Italia-Viterbo segue l'esperienza positiva che il partito sta avendo a livello nazionale, dove crescono i gruppi in comuni, regioni e province e aumentano i tesserati. Forza Italia sta finalmente recuperando quel ruolo di primo piano che gli spetta e compete».

«Micci è da sempre un punto di riferimento non solo per la città di Viterbo, ma anche per le frazioni più lontane dal centro - ha aggiunto il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Sempre attento ai bisogno dei cittadini, non è un caso se in tutti questi anni Elpidio ha ottenuto consensi anche all'interno di elettorati lontani dal centrodestra. Questo perché, ancora prima di essere un militante di Forza Italia, Elpidio è un ottimo amministratore».

