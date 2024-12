GRAFFIGNANO - Il segretario provinciale di Forza Italia, Alessandro Romoli, ha nominato Elpidio Micci commissario comunale del partito a Graffignano.

Micci vanta un’esperienza di lungo corso nella pubblica amministrazione e un’altrettanta lunga militanza politica tra le file di Forza Italia. La sua nomina si inserisce dunque a pieno titolo all’interno del progetto lanciato dalla nuova dirigenza locale del partito finalizzata a un maggiore radicamento di FI nella Tuscia. L’obiettivo è dunque quello di rendere Forza Italia presente in tutti i comuni della Provincia per poter rappresentare e difendere in maniera più organica e strutturata nella Tuscia le istanze politiche moderate, popolari, cattoliche, liberali ed europeiste. «Micci è un amministratore di grandissima esperienza – commenta il Segretario provinciale di Forza Italia Alessandro Romoli -. Non ho dubbi che saprà farne tesoro per ridare al partito la meritata centralità anche a Graffignano».

