CIVITAVECCHIA – Lunedì prossimo, 4 dicembre, la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein tornerà a Civitavecchia, questa volta per un incontro pubblico insieme a Nicolas Schmit, commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali. L'appuntamento è per le 18,30 nella sede della Compagnia Portuale.