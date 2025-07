CIVITAVECCHIA – Il consigliere di Fratelli d'Italia di Città Metropolitana di Roma Capitale Giancarlo Frascarelli ha presentato una segnalazione urgente al Sindaco della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, e al Delegato alla Scuola, Daniele Parrucci, in merito alle gravi condizioni di degrado dei plessi scolastici superiori di competenza di Città Metropolitana presenti nel territorio di Civitavecchia. La segnalazione, inviata in data odierna, chiede un intervento immediato per la manutenzione e il ripristino delle aree verdi.

Il documento di Fratelli d'Italia rileva come «numerosi genitori di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Civitavecchia, nonché molti studenti, anche per il tramite dei loro rappresentanti di Istituto abbiano denunciato una situazione di abbandono e degrado degli istituti e delle aree verdi adiacenti, che necessitano di un intervento urgente per garantire decoro, igiene e sicurezza in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico».

«Voglio ringraziare sentitamente il consigliere Giancarlo Frascarelli, che si è fatto puntuale portavoce delle legittime preoccupazioni di tanti studenti, delle loro famiglie e di tutto il personale docente e ATA delle scuole secondarie di secondo grado di Civitavecchia – ha spiegato il Coordinatore di Fratelli d'Italia Civitavecchia, Paolo Iarlori – lo stato di cattiva manutenzione e, in taluni casi, di degrado strutturale in cui versano i plessi scolastici civitavecchiesi di competenza di Città Metropolitana di Roma Capitale, così come le strade provinciali, in alcuni casi franate da anni e mai ripristinare (come nel caso del tratto di Braccianese Claudia che collega Civitavecchia ad Allumiere) costituiscono il segno più evidente e lampante del fallimento dell'attuale modello di Città Metropolitana, soprattutto nel territorio del litorale a. Nord di Roma, che riceve ben poche attenzioni e scarse risorse dall'ente, il cui 90% delle risorse viene assorbito da Roma. Un fallimento che si è acuito soprattutto negli ultimi anni, sotto la gestione del Movimento 5 Stelle con Virginia Raggi e ora con il Partito Democratico di Roberto Gualtieri. È inaccettabile che la sicurezza e la dignità degli ambienti scolastici siano trascurati in questo modo. Chiediamo a Gualtieri di intervenire immediatamente e risolvere questa annosa problematica».

Fratelli d'Italia Civitavecchia continuerà a monitorare la situazione, garantendo il massimo impegno affinché gli studenti e il personale scolastico possano tornare a scuola, a settembre, in ambienti sicuri, funzionali e decorosi. Questa iniziativa è la prova tangibile dell'impegno concreti e della attenzione costante di Fratelli d'Italia per il benessere della comunità scolastica.