Secondo appuntamento con la rubrica settimanale “La voce dei sindaci”: dopo il sindaco di Latera, Francesco Di Biagi, oggi è la volta del collega di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, che affronta subito l’argomento Pnrr. «Negli ultimi anni ci siamo impegnati a capire quali fossero i bandi e le opportunità per il nostro Comune, concentrandoci su quelle per la popolazione scolastica, per cui abbiamo due grandi progetti. Uno riguarda la realizzazione di un polo dell’infanzia che comprende sia i bambini da 0 a 3 anni, quindi il nido, e la parte successiva dai 3 ai 6 anni. Si tratta di un investimento importante per Vitorchiano che continua ad essere un paese con una percentuale di popolazione giovanile molto alta ed è una vera caratteristica che ci contraddistingue. Saranno investiti 4 milioni di euro per una zona che noi riteniamo congrua per questo utilizzo ed è già stato fatto il bando: a breve consegneremo il cantiere di lavori. Considerate che i locali oggi utilizzati per la scuola dell’infanzia si libereranno avendo risorse in più da utilizzare. Sempre per le scuole abbiamo intercettato un finanziamento di 150 mila euro per la ristrutturazione della mensa scolastica: a Vitorchiano abbiamo da anni il tempo pieno in modo strutturale con 5 classi della scuola primaria. Andremo a rimodernare tutta la struttura del refettorio». A Vitorchiano, però, si dà grande priorità alla «digitalizzazione della pubblica amministrazione – continua il sindaco – per un investimento di 300mila euro. Da qui ad un anno saranno attivati tutta una serie di servizi che riguardano il rapporto dei cittadini con la pubblica amministrazione per renderlo più semplificato, rapido ed efficiente. Ci saranno delle nuove applicazioni con cui i cittadini potranno dialogare con l’amministrazione senza doversi recare fisicamente in Comune: il Pnrr prevedeva anche queste voci e noi le abbiamo applicate». Altro fronte di lavoro intenso per il sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti è il turismo. «Sono anni che stiamo lavorando sulla valorizzazione del nostro borgo – continua il primo cittadino - . Ricordo l’unico Moai fuori dall’isola di Pasqua che abbiamo da anni ed è stato realizzato dagli abitanti di Rapanui. Possiamo contare su un borgo ed un paesaggio con caratteristiche unici che abbiamo voluto fare conoscere. Per questo siamo riusciti ad entrare nel circuito dei borghi più belli d’Italia così come in quello delle bandiere arancioni di Touring club. Stiamo lavorando su campagne di comunicazione social mirate e ciò sta dando i suoi frutti. Con l’associazione Viterbino abbiamo aperto due mostre esclusive come quella sulle barbie e la City Lego. Ci sono state tante persone». La raccolta differenziata è un altro pilastro dell’azione dell’amministrazione Grassotti. «La raccolta differenziata è sempre stata una nostra priorità. L’abbiamo resa efficiente e sempre sopra l’80%, i vitorchianesi ormai sono maturi in questo senso. In quest’ultimo trimestre abbiamo aperto un nuovo centro raccolta dei rifiuti rivolto agli ingombranti, al vetro, alla carta, che prima era fuori del nostro territorio comunale, aperto 5 giorni a settimana.

Da un anno, infine, abbiamo avviato un nuovo rapporto con l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti e ci confrontiamo sempre per rendere sempre più efficiente l’attività. Stiamo per acquistare nuovi mezzi di spazzamento per rendere Vitorchiano ancora più pulita».

