CASTIGLIONE IN TEVERINA - Si è svolta nei giorni scorsi la presentazione del programma e dei candidati della lista civica “Fare per Castiglione” del candidato sindaco Mario Melillo, che ha visto una grande partecipazione. Melillo ha illustrato il suo ricco programma elettorale, assieme ai candidati consiglieri.

È stato un incontro ricco di temi e concretezza, reso ancora più significativo dalla partecipazione di molti e illustri esponenti politici: Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati e componente dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia; sono intervenuti anche il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della regione Lazio e Luca Profili sindaco di Bagnoregio e consigliere della provincia di Viterbo.

«Stiamo vivendo un momento unico nella storia politica del nostro territorio – ha dichiarato il candidato sindaco Mario Melillo nel suo intervento – per la prima volta abbiamo l’opportunità di esser parte di una grande comunità politica, che va dalle istituzioni locali fino al governo nazionale, e che se ci impegneremo nel sostenere la candidatura di Antonella Sberna, ci consentirà di far sentire la nostra voce anche in Europa. I castiglionesi non devono ignorare questa grande opportunità di entrare a far parte di una cosi grande famiglia politica sempre più rilevante per la nostra provincia, grazie alla quale poter disporre degli strumenti istituzionali per promuovere anche la crescita socio-economica e culturale del nostro Comune. Per questo ringrazio gli illustri relatori che sono intervenuti per darci il loro sostegno e con la certezza che alle elezioni comunali anche i castiglionesi vorranno darci fiducia votando Fare per Castiglione».

Il candidato sindaco e consiglieri hanno poi illustrato il programma evidenziando alcuni punti: la realizzazione di una casa di riposo e l’aumento del numero dei medici di base, lo sviluppo del turismo legato al Muvis ed ai comuni della Teverina, la promozione del percorso del “turismo del benessere” a Sermugnano. Inoltre, la riapertura degli uffici comunali ai cittadini oltre alla attivazione di uno sportello per le donne ed uno per le richieste di assistenza dei cittadini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA