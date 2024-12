BASSANO IN TEVERINA - Assegnati deleghe e incarichi nel consiglio comunale: inizia ufficialmente un nuovo percorso amministrativo, sempre nel solco della crescita e dello sviluppo di Bassano in Teverina.

Nei giorni scorsi si è infatti riunito il primo consiglio comunale in seguito alle elezioni dell’8 e 9 giugno, durante il quale sono state affidate cariche e deleghe ai consiglieri comunali eletti.

Molti gli amministratori che proseguono la loro attività comunale iniziata negli anni scorsi, altri invece si accingono a vivere questa importante esperienza per la prima volta con grande passione. Il nuovo consiglio comunale di Bassano in Teverina è dunque così composto: Romoli Alessandro, sindaco con delega agli affari generali, bilancio, tributi, personale, edilizia residenziale pubblica, servizi sociali e contrasto alla povertà; Abati Stefano, vicesindaco con delega ai lavori pubblici, urbanistica, centro storico, verde pubblico, arredo urbano, polizia locale, viabilità, protezione civile, sicurezza; Pompili Samantha, assessore con delega alla pubblica istruzione, attività parascolastiche per l’infanzia e l’adolescenza, politiche comunitarie, gemellaggio, sanità, politiche in favore delle famiglie, politiche dell’accoglienza e dell’immigrazione; Turchetti Loris, presidente del consiglio comunale con delega ai sistemi informatici, e-governance, impianti tecnologici, comunicazione); Deci Maurizio, consigliere con delega ai servizi cimiteriali, edilizia cimiteriale; Felici Rodolfo, consigliere con delega a cultura, associazionismo, turismo; Gregori Agnese, consigliere con delega alle politiche giovanili, biblioteca, rapporti con l’Università degli Studi della Tuscia; Pellegrini Celide, consigliere con delega alle pari opportunità, formazione professionale, politiche in favore della terza età; Troncarelli Marianna, consigliere con delega a patrimonio, agricoltura, attività produttive, politiche del lavoro; Venditti Daniele, consigliere con delega a ambiente, energie rinnovabili, ecologia, comunità energetiche, sport).

«È un nuovo inizio per continuare a cambiare Bassano – commenta il sindaco Alessandro Romoli -. Abbiamo davanti a noi cinque anni che affronteremo, come sempre abbiamo fatto, all’insegna di un dialogo costante e di una fruttuosa collaborazione con i cittadini, le realtà locali e le associazioni del territorio. Bassano negli ultimi 15 anni è cresciuto molto e ha guadagnato una centralità nella Tuscia come mai aveva avuto. Continueremo su questa strada per renderlo sempre più vivibile e attrattivo».

