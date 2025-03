MONTEFIASCONE - Il Direttivo di Fratelli d’Italia invita tutti i tesserati della città, i simpatizzanti del partito e gli alleati a partecipare a un doppio appuntamento settimanale, fondamentale per condividere i risultati raggiunti e i progetti futuri.

«Mercoledì 19 marzo alle 12 si terrà la nostra prima conferenza stampa presso l’Antico Caffè Italia, occasione in cui verrà fatto il resoconto dei primi 30 giorni di attività del nostro circolo. Presenteremo il lavoro svolto finora, le iniziative realizzate, e la programmazione futura. I nostri consiglieri, inoltre, illustreranno la parte politica dopo i due consigli comunali», spiega il coordinatore Mirko Zuffi. Sabato 22 marzo alle 17,30, presso la sede di Fratelli d’Italia, in via della Croce 1, si terrà invece l’evento di consegna delle tessere 2024. «Sarà l’occasione - aggiunge Zuffi - per incontrarsi, confrontarsi e discutere delle prossime sfide politiche».

«Siamo entusiasti d’incontrare tutti coloro che, con passione e impegno, vogliono contribuire alla crescita del nostra città. Vi aspettiamo per un confronto diretto e per proseguire insieme nel nostro cammino politico verso una Montefiascone Protagonista.

Fratelli d’Italia Montefiascone, la nostra forza è nelle radici», conclude Zuffi.

