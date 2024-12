CERVETERI - Da un lato le parole del presidente del consiglio Carmelo Travaglia che ancora riecheggiano nella mente di diversi consiglieri e cittadini - e non in positivo -; dall'altra parte il dover aspettare il piano urbano del traffico. È trascorso ormai un anno dal consiglio comunale delle "polemiche" ma di parcheggi rosa in città non se ne vedono ancora. A tornare con la mente al settembre del 2023 è il consigliere d'opposizione Luca Piergentili: «È passato un anno. Ancora niente parcheggi rosa. Grazie presidente», scrive sulla sua pagina Facebook. A fargli da eco anche l'ex consigliera, ed ex candidata sindaco Anna Lisa Belardinelli. «Condivido per ricordare ai cittadini la bocciatura, con motivazioni assurde, della mozione sui parcheggi rosa presentata dall'opposizione. E comunque dopo un anno dalle clamorose arrampicate sugli specchi del sindaco per giustificarsi, siamo ancora senza parcheggi rosa». In quel periodo si erano susseguite prese di distanza, e interventi vari da parte di maggioranza e opposizione sulla vicenda. "Pietra dello scandalo" le parole del presidente della massima assise cittadina («la maternità non è una categoria protetta»). Tra le polemiche ci si era concentrati anche sull'approvazione del piano urbano del traffico che sarebbe dovuto arrivare nei mesi successivi e all'interno del quale si sarebbero inseriti gli stalli rosa. «Non è stato fatto», commenta il consigliere Piergentili. «Hanno modificato la viabilità a Cerenova per porre rimedio alla realizzazione della ciclabile, ma a Cerveteri non hanno modificato nulla per inserire gli stalli». Insomma, per il consigliere di minoranza è tutta «una questione di volontà politica».

