SORIANO NEL CIMINO – L’amministrazione celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

«La ricorrenza del 4 novembre, in cui ricordiamo anche la vittoria della Prima Guerra Mondiale e della sua tragedia, è una giornata di memoria collettiva, una giornata che ripercorre la storia, la storia fatta di fatiche, sacrifici e di persone che hanno dato la vita per la nostra Italia. È nostro dovere ricordare i Caduti e, attraverso il loro sacrificio, capire il significato profondo dell’essere Italiani. Il nostro pensiero va soprattutto ai nostri giovani, con cui insieme dobbiamo sentire forte la responsabilità di costruire un futuro migliore. Solo così onoreremo i nostri Caduti», dicono dal palazzo comunale.

«Un particolare ringraziamento va rivolto alle forze armate, a partire dalle forze dell’ordine che operano sul nostro territorio, che svolgono un lavoro quotidiano e silenzioso per il bene di tutta la collettività». In un post su Facebook, in particolare, l’amministrazione ricorda gi appuntamenti di sabato: alle 10,30 partenza del corteo, accompagnato dalla banda musicale di Soriano Nel Cimino, da piazza Umberto I verso piazzale della Repubblica, per la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti.

A seguire, breve concerto della banda e, alle 11,30 la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti presso la frazione di Chia.

