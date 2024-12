CIVITAVECCHIA – “Noi siamo diversi e vogliamo rimanere distinti da questo modo di fare politica, intrisa di chiacchiericcio e veleni, noi come Forza Italia non vogliamo più avere qualsiasi tipo di rapporto con alcune delle persone che hanno governato male negli ultimi cinque anni questa città, malgrado a suo tempo politicamente si siano fatte anche delle cose buone”.

Lo dice il coordinatore di Forza Italia civitavecchia Roberto D’Ottavio, ex assessore – fino a qualche mese fa – ai Lavori pubblici dell’attuale e da lui criticata giunta Tedesco, che punta il dito contro l’operato dell’amministrazione comunale.

"Cambiare Sindaco – dice – ed avere le stesse persone al comando e’ come cambiare il vestito ma non il contenuto che è esattamente lo stesso prima. Se poi i cittadini civitavecchiesi, quel 90 % che è fuori dalla politica clientelare, se la sente di voler confermare la propria fiducia a quelle stesse persone che hanno portato Civitavecchia ad essere quello che è diventata oggi , avranno sicuramente lo spazio per farlo, ma … auguri! Per il resto, a differenza di chi sparge zizzania, auguriamo nuovamente al Candidato della Destra buona fortuna. Auspichiamo che alcuni personaggi, anziché occuparsi impropriamente e senza titolo di Forza Italia , incomincino a formulare proposte e contenuti per la città e sopratutto buttino un occhio dentro casa propria e dei propri sodali. Vinca il migliore ! Civitavecchia merita di più! Ci vediamo – conclude – al Bollottaggio e a testa alta”.

