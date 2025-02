vLADISPOLI – Ancora polemiche sui lavori della fibra che stanno interessando la città. Se da un lato i cittadini potranno a breve contare su una connessione più veloce, dall'altra parte però i disagi per automobilisti e pedoni sono notevoli- Colpa degli scavi rimasti “aperti” lungo le varie arterie cittadine. «Dopo aver “aperto” tutte le strade di Ladispoli, nessuno si è ancora degnato di asfaltare e soprattutto mettere in sicurezza i chiusini», commentano dal Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord "Mahsa Amini" Alleanza Verdi e Sinistra che ha deciso di scrivere «alle aziende interessate, all'assessore Pierini, sindaco e neo vicesindaco». «Per quanto continuerete a non rispondere – si chiedono – dei disagi creati?». Dal movimento politico ricordano come i lavori siano iniziati «da più di un anno» e «che hanno interessato gra parte dei quartieri cittadini». Lavori che ancora oggi «risultano “non terminati”». «Se è comprensibile un assestamento del terreno, durante la copertura delle tracce, è incomprensibile che tali tracce siano ancora ricoperte di terriccio e pericolose per pedoni e auto, tanto che i chiusini non sono livellati alle strade e le piogge hanno creato vere e proprie voragini. Speriamo di non dover assistere ad incidenti a causa di questa situazione – concludono - perché le responsabilità sarebbero importanti, ad ogni livello (...)».

©RIPRODUZIONE RISERVATA