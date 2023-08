CERVETERI - «Strade extraurbane sempre più pericolose non solo per il manto stradale dissestato e privo di una seria manutenzione, che per vari motivi non viene effettuata, ma anche per l'alta velocità che mette in serio pericolo la sicurezza dei viandanti». A tornare a puntare i riflettori sulla scarsa sicurezza della via Doganale e di via Settevene Palo, è il capogruppo FdI, Luigino Bucchi. «Da qualche mese - spiega - ai soliti automobilisti "distratti" si sono aggiunti alcuni tir che, secondo quanto denunciano gli abitanti delle vie interessate, nonostante il limite di velocità ridotto a 30 km/h a causa del manto stradale sconnesso, sfrecciano in varie ore del giorno a velocità sostenuta mettendo a rischio non solo la propria vita ma anche quella di altri automobilisti, ciclisti e pedoni. Si tratta - prosegue il consigliere comunale d'opposizione - di una situazione che va avanti ormai da mesi e alla quale va messo un freno. Al riguardo - conclude Bucchi - sono state attenzionate anche le forze dell'ordine che già dalle prossime ore potrebbero intensificare il pattugliamento delle strade indicate per il rilevamento della velocità».

