«La conversione in legge del Dl Ambiente rappresenta un passo in avanti per la tutela dei territori e il rafforzamento dell’economia circolare». Lo dichiara in una nota l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

«Il decreto, alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento – spiega il deputato viterbese - interviene su temi significativi per la tutela del nostro territorio a partire dal contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzando le prerogative dei commissari straordinari, così come concedendo ulteriori risorse per la dotazione organica delle autorità di bacino. Viene inoltre razionalizzato, ai fini di una maggior efficacia, il lavoro delle commissioni per le valutazioni ambientali fondamentali per garantire tutela del territorio e realizzazione degli obiettivi comunitari e del Pnrr. Il decreto chiarisce anche il regime delle concessioni per l’estrazione del gas in direzione della sicurezza energetica del Paese, in un'ottica di neutralità tecnologica», conclude l’onorevole Rotelli.