CIVITAVECCHIA – «La nostra stima, il nostro affetto, la nostra sorellanza alla dottoressa Valentina di Gennaro, delegata alle pari opportunità del comune di Civitavecchia, così rozzamente e personalmente attaccata dal Movimento per la Vita».

Lo dicono le Ardite di Civitavecchia che tornano ad intervenire sulla polemica legata allo sportello DiverCity plus dopo la replica del Movimento per la vita che, sostanzialmente, puntava il dito contro la delegata.

«È un sistema – proseguono – questo degli attacchi ad personam, tipico di chi cerca di isolare la persona dalla sua comunità di riferimento, di colpirla nel suo agire. Ma Valentina non è sola, perché se toccano una toccano tutte. E le sue iniziative, condivise da tutta l’amministrazione, sono coerenti col suo pensiero e col pensiero di noi Ardite. E trova nell’amministrazione di centrosinistra condivisione e appoggio politico. Diversamente dal Movimento per la Vita , noi non predichiamo bene e razzoliamo male. Cerchiamo di attuare quello in cui crediamo: la difesa e il rispetto del valore della donna, il rispetto e l solidarietà verso chiunque sia perseguitato per la sua razza, il suo genere, la sua religione, il suo orientamento sessuale. L’incoerenza del Movimento per la Vita è nella sua ossessione contro la libertà della donna ad autodeterminarsi, a scegliere una maternità desiderata e consapevole. Mai una parola, che il movimento per la vita, nonostante il lungo elenco dei suoi “successi”, esprima contro quel grande spreco di vite umane che è la guerra, le guerre moderne combattute contro i civili inermi, dei bambini presi come bersaglio, dei morti affogati nel gorgo del mediterraneo. Mai una parola! Pensiamo che Valentina di Gennaro esprima il meglio della sua generazione che si è candidata alla guida di questa città e non c’è bisogno che il Movimento anti libera scelta ci ricordi quali siano i bisogni e le sofferenze di molti concittadini. Pensiamo che l’amministrazione – concludono – li abbia ben presenti e contiamo che sappia porvi rimedio».

