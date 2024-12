Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, insieme al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha approvato un pacchetto di stanziamenti che ammonta a oltre 10 milioni di euro, destinato alla provincia di Viterbo per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

La decisione è stata annunciata con soddisfazione dal vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, Francesco Battistoni, attraverso un comunicato ufficiale.

I fondi saranno assegnati in modo prioritario a quattro comuni: Bolsena, Calcata, Orte e Vasanello. Questi territori, vulnerabili a fenomeni di dissesto idrogeologico, potranno finalmente avviare progetti infrastrutturali che garantiranno una maggiore sicurezza per la popolazione e il territorio. Gli interventi previsti puntano a risolvere alcune delle criticità croniche di queste aree, migliorando così la qualità della vita dei residenti e riducendo il rischio legato agli eventi meteo estremi.

«Con questo intervento - ha dichiarato Francesco Battistoni, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera - si prosegue lungo la strada dell’efficientamento strutturale dei nostri borghi e dei nostri comuni, per troppo tempo trascurati e che, con questi fondi, potranno finalmente risolvere alcune delle criticità croniche di cui soffrivano». Battistoni ha poi espresso il proprio ringraziamento al ministro Pichetto per l'impegno dimostrato nel sostenere la provincia di Viterbo, sottolineando come questa decisione confermi la vicinanza delle istituzioni nazionali ai bisogni dei territori della Tuscia.

Gli interventi infrastrutturali che saranno realizzati contribuiranno a preservare il patrimonio paesaggistico e storico della provincia di Viterbo, promuovendo un modello di sviluppo più sicuro e sostenibile per le generazioni future.

