CIVITAVECCHIA – Pubblicato il bando, molto atteso dagli operatori delle istituzioni scolastiche, per presentare progetti a supporto degli alunni con disabilità. Stanziati oltre 30 milioni di euro per mettere a punto il “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2023-24”.

Il servizio di assistenza specialistica, che riguarda l’istruzione superiore di secondo grado, si realizza attraverso attività che vanno ad integrare le normali funzioni delle scuole, nello specifico si richiede di integrare attività laboratoriali, come ad esempio: laboratori di scrittura, di avvicinamento alla musicoterapia, all’arte ed alla tecnica, su antichi mestieri di tradizione popolare, o che utilizzino il linguaggio espressivo del cinema e del teatro quale strumento di inclusione e di aggregazione.

Sono richieste anche attività di supporto psicologico dedicate prioritariamente agli allievi in situazione di svantaggio e di difficoltà.

«La Regione Lazio - dichiara la consigliera regionale Emanuela Mari – continua a dimostrare grande attenzione per la tutela e l’inclusione sociale delle persone diversamente abili, a pochi giorni dall’istituzione del Garante per la tutela delle persone con disabilità, parte un’altra importante iniziativa che ha come obiettivo il raggiungimento della piena formazione della personalità dell’alunno, e la completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità».

Il bando è scaricabile dal sito www.lazioeuropa.it. Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 17 luglio 2023 alle ore 12 dell’11 agosto 2023.

©RIPRODUZIONE RISERVATA