CIVITAVECCHIA – «La notizia che Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta sono ufficialmente porti core della rete Ten-T, rappresenta un traguardo storico e un'enorme opportunità per il futuro del nostro territorio, di tutto il Lazio e del Centro Italia».

Lo dichiara Cristiano Dionisi Presidente Unindustria Civitavecchia e Presidente Comitato Piccola Industria di Unindustria.

«A tre anni dall’annuncio – continua -, il sistema portuale del Tirreno Centro Settentrionale entra nel sistema transeuropeo dei trasporti (Ten-T) e potrà così accedere a importanti finanziamenti europei. Questo pone Civitavecchia, insieme agli altri scali marittimi laziali, al livello dei più importanti porti del Continente, al pari, finalmente, di altre infrastrutture di capitali e grandi regioni industriali. Questo passaggio conclusivo del 24 aprile, è solo l’ultimo step di un lavoro incessante portato avanti dall’Autorità di Sistema Portuale e dal suo Presidente Pino Musolino, nonché da tutto il sistema politico e istituzionale e del quale Unindustria è stata parte attiva, che riconosce alla nostra regione il ruolo di terminale logistico integrato della direttrice stradale e ferroviaria tirrenico-adriatica. Il riconoscimento – conclude Dionisi - tanto atteso e ufficializzato la scorsa settimana era un tassello fondamentale per una strategia di sviluppo significativa per la blue economy nella nostra regione e che adesso deve proseguire con la realizzazione degli investimenti programmati, ad esempio quelli del PNRR, e favorire nuove opportunità di crescita solida e sostenibile per i nostri porti e retroporti».

