CIVITA CASTELLANA - «Il terzo passaggio degli operatori Sate per la raccolta dei rifiuti organici, il cosiddetto umido, diventa strutturale: resterà, infatti, attivo per tutto l’anno, non solo nei mesi estivi, su tutto il territorio comunale». Lo comunica l’assessore all’Ambiente Massimiliano Carrisi, annunciando che, in conformità con il contratto di appalto per la gestione del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi di spazzamento stradale e altri servizi accessori, la Sate spa provvederà a ritirare la frazione organica per tre giorni alla settimana, precisamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato, per tutto l’anno e non soltanto nel corso della stagione estiva come accaduto fino ad oggi.

«Una scelta ben precisa dell’amministrazione Giampieri, finalizzata a ridurre il disagio causato ai cittadini dalla presenza della frazione organica all’interno delle abitazioni – aggiunge Carrisi -. I giorni di raccolta dell’umido rimarranno invariati fino all’attivazione del nuovo calendario di raccolta che apporterà alcuni piccoli cambiamenti». Proprio sul nuovo calendario della raccolta differenziata interviene il sindaco Luca Giampieri. «È stato elaborato negli ultimi mesi, sono state apportare alcune modifiche sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e non domestiche food – anticipa il primo cittadino -. I cambiamenti riguarderanno soprattutto il numero dei passaggi settimanali e la tipologia di frazione raccolta giorno per giorno. Il nuovo calendario, dopo ampia informazione alla cittadinanza, verrà avviato nei prossimi mesi. Già dalle prossime settimane, in ogni caso, verrà reso pubblico tramite i diversi canali di comunicazione ufficiali del comune».

«Questo è l’inizio di un nuovo percorso – conclude il sindaco Giampieri -, attraverso il quale verrà migliorata la qualità del servizio per tutte le utenze sia domestiche sia non domestiche».

