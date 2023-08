VITORCHIANO– Proseguono a Vitorchiano le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, portate avanti con costanza e professionalità dai dipendenti dell’amministrazione.

«Si tratta di azioni piccole e grandi – sottolinea il consigliere delegato al decoro urbano Piero Lanzi – utili e necessarie per mantenere il nostro paese fruibile, sicuro e curato. L’obiettivo è fare in modo che l’ordinario si mantenga tale, valorizzando le attività quotidiane e programmate, evitando che si trasformi in straordinario».

Negli ultimi due anni l’amministrazione ha dedicato una crescente attenzione alle segnalazioni dei cittadini, sia relativamente a guasti e rotture, sia alle piccole migliorie che, nel tempo, permetteranno di andare incontro alle nuove esigenze dei residenti, nel tentativo di proseguire nel percorso di crescita e miglioramento del livello dei servizi offerti. Il Comune ricorda che spesso occorre tempo per attuare le buone intenzioni e trasformare un’idea condivisa in fatti, e questo nel rispetto di un iter amministrativo previsto dalle norme e per la necessità di reperire le risorse; i risultati che un passo alla volta si raggiungono sono però un valore aggiunto per l’intera comunità. Avvicinare il Comune ai cittadini è un processo complesso, fatto di alti e bassi, da portare avanti con continuità e perseveranza, un percorso lungo che va condiviso con tutti.

«Tinteggiature di recinzioni, piccole potature, sistemazione degli steccati, pulizie di griglie e caditoie, spazzamento stradale, cura delle aree verdi e del borgo, piccole riparazioni, sistemazione e posizionamento della segnaletica stradale e turistica, manutenzioni alle scuole e al cimitero – precisa Lanzi – sono solo alcune delle numerose attività che riusciamo a portare avanti, con grande soddisfazione e ottimi risultati, grazie alla disponibilità e professionalità dei dipendenti comunali. Nei mesi di maggio e giugno un grande impegno è stato richiesto dal taglio della vegetazione e dalla cura delle aree verdi, anche a causa di un finale di primavera e di un inizio d’estate con molta pioggia. Crediamo però di essere riusciti, grazie al costante impegno dei dipendenti, a fornire risposte concrete ai cittadini. Nelle ultime settimane sono stati eseguiti anche interventi straordinari di pulizia e taglio della vegetazione presso le Piagge e la rupe lungo Via Teverina, nonché eseguita la tinteggiatura dei vani contatori del centro storico per renderli omogenei. Al termine di ogni giornata cerchiamo sempre, insieme al personale comunale, di condividere e organizzare le attività della giornata successiva».

«Proseguire in un percorso di dialogo, fornire sempre nuovi strumenti per alimentarlo, raccogliendo quotidianamente le segnalazioni cercando di dare loro ordine e priorità – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – è solo la prima fase di un più importante processo che, nei successivi momenti di attuazione, permette di dare risposte alle necessità dell’intero territorio. In tal senso siamo convinti che aver individuato nel gruppo di maggioranza un consigliere specificatamente delegato al decoro urbano, peraltro molto presente e radicato sul territorio, si sta rivelando una scelta positiva di cui siamo tutti entusiasti. Tutto ciò permette anche di evitare gli sprechi e dosare le energie, in termini umani ed economici, con l’intento di continuare a far crescere Vitorchiano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA