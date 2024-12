Ripulito il giardino del comando della polizia locale, gdopo l’intervento del gruppo Per il Bene Comune. A riferirlo è la presidente Luisa Ciambella. «Dopo l’interrogazione urgente presentata all’ultimo consiglio comunale dal gruppo “Per il Bene Comune” sullo stato di abbandono dell’area esterna al comando della polizia locale, l’amministrazione comunale ha provveduto a ripulire il giardino esterno. Prendiamo atto dell’intervento di pulizia - sottolinea Ciambella - ed esprimiamo la nostra soddisfazione per aver contribuito a riportare il decoro. Rimane il rammarico e l’indignazione sul modo in cui l’amministrazione comunale gestisce il decoro urbano e la pulizia della città. Molte zone della città sono sommerse dalle sterpaglie; tanti cittadini, ogni giorno, tramite i profili social o gli organi d’informazione, denunciano incuria e degrado. Non è accettabile che in una città si debba ricorrere a forme di “segnalazione “pubblica per essere ascoltati, ma soprattutto per mantenerla pulita e decorosa. L’erba alta e le sterpaglie - prosegue - non solo evidenziano lo stato di abbandono e degrado in cui è stata ridotta la città dall’amministrazione Frontini, ma rappresentano anche un pericolo per gli abitanti diventando habitat per calabroni, serpenti e insetti, ma anche luoghi in cui trovano “rifugio” i cinghiali. Ma ancora peggio, con la stagione estiva e la mancanza di pioggia, possono aumentare il rischio di incendi come, peraltro, è già avvenuto. Per questo chiediamo all’amministrazione Frontini di darsi una svegliata e iniziare a pulire la città dai rovi e dalle sterpaglie», conclude Ciambella.

