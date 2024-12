“ Saluto con grandissima soddisfazione l’elezione di Antonella Sberna che, sono certo, porterà la sua esperienza e le sue capacità all’interno delle istituzioni europee con lo stile che l’ha sempre contraddistinta. Per la Tuscia, per il Lazio e per F d I, la sua elezione rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto, dell’impegno profuso a d ogni livello e anche una straordinaria occasione di crescita. Buon lavoro!”. Lo dichiara in una nota Marco De Carolis, responsabile del dipartimento Turismo FdI Lazio.