CIVITAVECCHIA – «In risposta all’articolo recentemente pubblicato dal consigliere comunale di minoranza Antonio Giammusso, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni».

Inizia così una nota inviata dal Pincio e firmata dall’assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò dopo le parole del consigliere Giammusso che invitava l’amministrazione comunale ad una maggiore collaborazione, andando ad includere il Palagrammatico nel piano di restyling da 17milioni che l’Ater sta mettendo in campo su San Liborio. «Il progetto di collaborazione con l'Ater di Civitavecchia e le iniziative legate al programma PinQua - spiega D’Antò - rappresentano il frutto di un lavoro costante e concreto che la nostra amministrazione ha portato avanti negli ultimi sei mesi. Questo impegno mira a fornire all’Ater gli strumenti necessari per offrire soluzioni tangibili alle esigenze della città e degli enti coinvolti, colmando un vuoto operativo che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni, durante i quali molte iniziative sono rimaste bloccate per l’assenza di risposte concrete».

D’Antò desidera sottolineare che l’incontro con il commissario dell’Ater Massimiliano Fasoli «e la condivisione del progetto non sono stati frutto di decisioni improvvisate, ma parte di un percorso strutturato avviato fin dai primi mesi del nostro mandato. Questo percorso è stato concepito per affrontare le urgenze della nostra comunità e risolvere problematiche che per troppo tempo sono rimaste irrisolte. Il nostro obiettivo - sottolinea l’assessore all’Urbanistica - è continuare a lavorare come una squadra coesa, superando ostacoli e garantendo risultati concreti per il nostro territorio e per i nostri cittadini. Sebbene apprezziamo ogni contributo, è importante chiarire che la collaborazione con l’Ater non si limita al progetto PinQua – che include anche il palagrammatico – ma comprende una serie di iniziative rimaste in sospeso a causa dell’inerzia della precedente amministrazione. Grazie alla sinergia con le istituzioni locali e le agenzie competenti, confidiamo di poter avviare questi progetti in tempi brevi. Non intendiamo sminuire l’importanza del dialogo e della collaborazione, ma riteniamo doveroso fare chiarezza per evitare che venga ignorato il grande lavoro che stiamo svolgendo. Ringrazio il commissario Fasoli e tutta la sua squadra per il clima di collaborazione che si sta consolidando e che sarà sicuramente un beneficio per la nostra città. Il nostro impegno resta fermo: continueremo a lavorare con determinazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini e affrontare - conclude - con efficacia le sfide urbanistiche ed economiche che il nostro territorio presenta».

