MONTALTO- Il Commissario regionale del Lazio dell’Udc, Regino Brachetti, ha nominato Daniela Scatolini presidente provinciale dell’Udc a Viterbo in virtù delle sue qualità e della sua esperienza». «Con grande onore sono contentissimo di avere nella segreteria provinciale dell’Udc Daniela Scatolini - afferma Gino Stella - Grazie a lei avremo una presidente del partito donna e sopratutto capace. La crescita del nostro scudo crociato può avvenire anche grazie alla partecipazione alla vita politica di persone come la Scatolini. Ringrazio Regino Brachetti per aver accolto e condiviso le mie indicazioni, nominando Daniela Scatolini presidente, una figura capace di rappresentare i valori e i principi guida del nostro partito».

©RIPRODUZIONE RISERVATA