MONTALTO - «Non c’è dubbio che la maggioranza Socciarelli sia la peggiore esistita a Montalto di Castro». Duro affondo dei consiglieri comunali di Montalto di Castro Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia e Angelo Di Giorgio all’indirizzo della giunta Socciarelli. «Ne abbiamo avuto riprova oggi - affermano i consiglieri d’opposizione - La presidente del consiglio comunale Emanuele Miralli esponente di Fratelli d’Italia avalla il metodo di verbalizzazione delle sedute consiliari basato su un racconto stringato e sintetico. Naturalmente tutto a vantaggio della maggioranza. In buona sostanza “se la cantano e se la suonano”. Sparisce con un colpo di mano la cronaca dettagliata e puntuale degli interventi dei consiglieri di opposizione. Le interrogazioni sui lavori dei fotovoltaici, della foce del Fiora riassunte in poche righe. Si cancellano le domande scomode e si lascia una testimonianza storica assolutamente inadeguata. I verbali delle sedute testimoniano il lavoro fatto per le future generazioni. Abbiamo soluzioni tecnologiche che permettono facilmente la trascrizione fedele su carta degli interventi dei consiglieri. Così come è stato fatto fino ad ora. Denunciamo con forza questo vero e proprio attentato alla democrazia e faremo tutto ciò che è in nostro potere per difenderla. È avvilente che tutto ciò avvenga con il parere favorevole della componente di “sinistra” della maggioranza Idee in Comune, vero vicesindaca Annamaria Fabi? Vergognatevi, e a niente vale la patetica scusa che ci sono le videoregistrazioni sui social, oggi ci sono ma domani? Mentre invece i verbali scritti restano per sempre. E allora la domanda più semplice che non dobbiamo mai smettere di fare è “perché” ? Perché smettere di verbalizzare dettagliatamente? Mettere il bavaglio ai consiglieri a chi fa comodo? La maggioranza Fedele – Socciarelli si conferma la peggiore amministrazione di sempre e meno se ne parla e meglio è per loro».