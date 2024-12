BAGNOREGIO - Tre milioni di euro per Civita di Bagnoregio. Si tratta di fondi del Giubileo 2025 stanziati dal governo Meloni per interventi importanti nella tutela del borgo sospeso sulla Valle dei Calanchi.

«Ringrazio il deputato viterbese Mauro Rotelli per il prezioso lavoro svolto nell’ultimo anno a sostegno del futuro del nostro territorio. Da subito, già all’inizio di questa legislatura di Governo, l’onorevole Rotelli ha mostrato attenzione e interesse per la fragilità di Civita e con lui abbiamo aperto un dialogo sulle principali criticità, dove è stato particolarmente prezioso il nostro Comitato Tecnico-Scientifico, presieduto dal geologo Claudio Margottini.

L’arrivo di questi fondi, in tempi così rapidi, rappresenta un risultato straordinario. Dimostra un’interesse per Civita, che era mancato negli ultimi anni. Grazie al Governo Meloni e all’onorevole Rotelli per queste risorse preziose da investire nella tutela di uno dei borghi più belli d’Italia». Queste le parole del sindaco Luca Profili.

I tre milioni di euro stanziati saranno destinati al consolidamento e alla messa in sicurezza dell’accesso a Civita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA