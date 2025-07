MONTEFIASCONE – «Un gesto di grave irresponsabilità politica e amministrativa». È così che i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Massimo Ceccarelli e Maria Cristina Ranaldi, insieme al presidente del Circolo FdI, Mirko Zuffi, commentano la mancata adesione del Comune di Montefiascone alla convenzione per la sorveglianza estiva del lago di Bolsena, sottoscritta oggi dalle amministrazioni degli altri paesi lacuali. «Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta e San Lorenzo Nuovo – spiegano i rappresentanti del partito meloniano – hanno dimostrato senso di responsabilità e attenzione per la sicurezza di cittadini e turisti, siglando, insieme alla Prefettura di Viterbo e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, un accordo che prevede un servizio di salvamento sul lago nei mesi di luglio e agosto, grazie a personale specializzato e mezzi idonei. L’amministrazione di Montefiascone, che è il comune del bacino lacuale con il maggior numero di residenti e il tratto di costa più esteso, ha invece deciso di non aderire per l’irrisoria cifra di 4mila euro!. Riteniamo che questa scelta sia non solo ingiustificabile – sottolineano Ceccarelli, Ranaldi e Zuffi – ma rappresenti anche un segnale preoccupante di disattenzione verso i cittadini e I tanti turisti che frequentano il nostro lago nei mesi estivi. Concludiamo rivolgendo un plauso al prefetto di Viterbo, Gennaro Capo, per la sensibilità dimostrata, al comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Mauro Caprarelli, e ai suoi uomini, sempre in prima linea per garantire soccorso e sicurezza, con l’amarezza di constatare, ancora una volta, quanto l’attuale amministrazione di Montefiascone sia incapace di riconoscere e affrontare le vere priorità del territorio: quando si rinuncia alla sicurezza per risparmiare, si è smarrito completamente il senso dell’amministrare», concludono.

