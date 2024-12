«La consegna della cittadinanza onoraria al Comitato Croce Rossa Italiana di Viterbo, rappresenta un riconoscimento tangibile del profondo rispetto e della gratitudine che la nostra comunità nutre per questa straordinaria organizzazione e per le persone che ne fanno parte». Così Luisa Ciambella, responsabile organizzativa del Movimento Civico Rocca Presidente e presidente di Per il Bene Comune -. «La Croce Rossa - spiega - è sinonimo di umanità, solidarietà e altruismo. Fondata su principi di neutralità, imparzialità e indipendenza, si adopera instancabilmente per alleviare le sofferenze, proteggere la vita e la salute, e promuovere il rispetto della dignità umana. Ovunque ci sia bisogno, la Croce Rossa è presente. In questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzare direttamente il valore e l'importanza del lavoro svolto dai volontari della Cri. Pensiamo, all’impegno profuso durante la pandemia di Covid, quando hanno offerto assistenza sanitaria, supporto psicologico e aiuti concreti alle persone più vulnerabili». «Il riconoscimento della cittadinanza onoraria non è solo un simbolo - sottolinea Ciambella - , ma un segno tangibile del legame profondo che unisce la Croce Rossa Italiana alla città di Viterbo. Al personale e ai volontari del comitato cittadino della Croce Rossa esprimo un sincero e profondo ringraziamento, ma soprattutto voglio dire loro che non sono soli nell’impegno quotidiano: la comunità viterbese li sostiene e cammina al loro fianco. Credo altrettanto che i valori e l’etica di chi indossa la divisa della Croce Rossa sono espressioni evidenti di serietà e dedizione. Rivolgo, per questo, un sincero ringraziamento al presidente uscente del comitato Croce Rossa di Viterbo, Marco Sbocchia e alla neo eletta presidente, Cristina Bugiotti. La Croce Rossa non è solo un'organizzazione; è una famiglia globale dedicata a rendere il mondo un posto migliore. Con questa onorificenza, accogliamo ufficialmente questa famiglia nella nostra comunità, riconoscendo i loro sforzi come parte integrante della nostra identità collettiva. La vostra dedizione e il vostro coraggio sono fonte di ispirazione per tutti noi. Continuate ad essere quel faro di speranza e di umanità di cui oggi abbiamo notevole bisogno», conclude Ciambella.