CERVETERI - La bagarre politica all'interno della maggioranza etrusca suscita preoccupazione tra i cittadini. Con Governo Civico e Cerveteri democratica che si sono ufficialmente defilati, garantendo un «appoggio esterno», il governo della città sembra essere in bilico e con esso anche i progetti che l'amministrazione, per bocca del sindaco Gubetti durante l'ultimo consiglio comunale, avrebbe dovuto portare avanti durante i prossimi tre anni. «Sono in ballo gli interessi generali dei cittadini, gli unici meritevoli della nostra attenzione e mobilitazione», scrivono dai Comitati Uniti per la Tutela del Territorio di Cerveteri. I motivi della rottura sono ancora avvolti dalla nebbia. Dai consiglieri "dissidenti" si è parlato solo di «criticità nell'ottenimento dei risultati». Quali, però, resta al momento un mistero. «Abbiamo partecipato compatti e preoccupati all'ultimo consiglio comunale, ricevendo come premio di partecipazione ed attaccamento alle sorti del Paese, le indegna critiche da parte di alcuni degli oratori che hanno fatto le scelte, non motivate, di attuale appoggio esterno», proseguono dai comitati uniti preoccupati di un possibile commissariamento del Comune che «non gioverebbe di certo alla causa dei cittadini». I Comitati puntano i riflettori in particolar modo al piano antenne e agli impianti di telefonia che ancora minacciano diverse zone del territorio: via dei Prati, il Sorbo e altre zone periferiche nei pressi delle frazioni di Borgo San Martino e Valcanneto. Ma così come i cittadini, a non riuscire a comprendere le motivazioni della rottura sono anche le altre forze politiche a sostegno del sindaco Gubetti. Primo tra tutti il Partito democratico che già in consiglio comunale per bocca del consigliere e segretario dem, Giuseppe Zito, aveva invitato ad «abbassare i toni» perché «non è con il ricatto che si ottengono gli obiettivi». A fargli da eco la consigliera regionale, Michela Califano che parla di «una crisi» che «francamente non riesco ancora a comprendere e che auspico - dice - non metta in pericolo il percorso virtuoso fin qui portato avanti». «Il mio - conclude - è un richiamo a mettere davanti a tutto e tutti Cerveteri e gli impegni presi con i cittadini due anni fa. Cittadini che meritano un’amministrazione solida e determinata per portare avanti e raggiungere gli obiettivi prefissati».

©RIPRODUZIONE RISERVATA