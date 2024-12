TUSCANIA - “Crediamo nel cambiamento!”. Con questo imperativo Alessandro Tizi presenta la lista “Tuscania delle Idee” e i candidati che con lui propongono ai cittadini una nuova visione della città.

Insieme ad Alessandro Tizi chiedono fiducia agli elettori di Tuscania: Luciano Costantini, Valentina Marziali, Daniele Amici, Maria Cinzia Ciccioli, Marco Battellocchi, Gabriele Pierantozzi, Cristina Trucca, Giulio Capati, Franca Battellocchi, Maurizio Badiani, Eleonora Napoli e Mattia Moretti.

«Una lista di donne e uomini che portino aria e linfa nuova per Tuscania, per i tuscanesi e per le tuscanesi – afferma il candidato sindaco – siamo giunti a questo risultato dopo un lungo cammino che consideriamo già un grande successo. Tutti i candidati sono pronti a dare il meglio della propria passione e delle proprie competenze per realizzare un programma di governo serio, responsabile, condiviso, inclusivo e sostenibile. Insieme, tutti, possiamo realizzare il cambiamento».

Il programma amministrativo della lista ‘Tuscania delle Idee – Alessandro Tizi sindaco’ si compone di venti punti programmatici.

«Questi venti capitoli – afferma Tizi – rispondono alla profonda necessità di cambiamento di cui necessita la nostra città. Il programma amministrativo si compone di temi e progetti che sono il frutto dell’ascolto e della partecipazione di varie forze civiche e politiche cittadine. Proponiamo un cambiamento democratico capace di raggiungere obiettivi di breve, medio e lungo termine, sulla base dei principi costituzionali e nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile».

Fermo restando l’impegno per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini che possono essere circoscritti nell’ambito della ordinaria amministrazione, il programma della lista ‘Tuscania delle Idee – Alessandro Tizi sindaco’ punta a riposizionare l’economia locale sul settore del turismo e l’internazionalizzazione, realizzando un grande progetto per la promozione turistica della città e del territorio di Tuscania, la valorizzazione delle potenzialità turistiche, storico-artistiche, monumentali, ambientali, archeologiche, tradizionali ed enogastronomiche.

Promuovere l’internazionalizzazione della comunità di Tuscania, soprattutto relativamente ai giovani, attraverso la promozione di Progetti Erasmus+.