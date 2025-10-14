CIVITAVECCHIA – «La mozione che ho presentato sulle colonie feline non può più attendere. Chiedo al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio che venga calendarizzata e discussa al più presto, perché la situazione in città sta rapidamente peggiorando». Lo dichiara la Consigliera Comunale del Polo Democratico, Nora Costantini. «In molte aree urbane – prosegue – le colonie feline versano in condizioni di abbandono e disorganizzazione. Mancano controlli, censimenti aggiornati e un coordinamento stabile con le associazioni di volontariato. In alcuni casi si è ormai arrivati a una situazione fuori controllo, con conseguenze sul decoro urbano, sulla salute pubblica e sul benessere degli animali stessi».

«A peggiorare il quadro – aggiunge la Consigliera – è arrivato anche lo sfratto delle Guardie Ecozoofile dalla sede di Fiumaretta, in palese violazione della convenzione stipulata con il Comune. Una decisione incomprensibile, che priva la città di un presidio fondamentale per il controllo del territorio e per la tutela degli animali. È il segnale di un disinteresse preoccupante verso un tema che riguarda la civiltà stessa di una comunità».

«È necessario – conclude Costantini – che l’Amministrazione si assuma la responsabilità di affrontare con serietà questa emergenza, ripristinando un sistema di gestione chiaro, trasparente e rispettoso delle norme vigenti. Le colonie feline non sono un problema, ma una risorsa per il territorio, se gestite con competenza e sensibilità».