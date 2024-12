“Se qualcuno sbaglia è giusto che si intervenga come prevede il nostro ordinamento ma trovo illegittimo, nella stessa misura, che si parli delle Forze dell’ordine solo quando c’è qualcosa che non va e non si ringrazino per il lavoro egregio che svolgono ogni giorno a tutela di tutti noi”.

Ad intervenire sul tema dopo gli episodi di Pisa è il senatore di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza, Marco Silvestroni.

"I processi sommari a chi garantisce la sicurezza e magari con stipendi anche inadeguati – ha sottolineato l’onorevole - sono intollerabili. Alle Forze dell’ordine va la mia solidarietà per questa crescente aggressività che si registra nei loro confronti”.