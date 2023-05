CIVITAVECCHIA – Solidarietà al giornalista e direttore di EtruriaNews Paolo Gianlorenzo, per la vicenda che lo ha visto oggetto di una aggressione a Santa Marinella, da parte di Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione politiche abitative. «Senza entrare nel merito, ritengo queste modalità non degne per dirimere eventuali incomprensioni – ha spiegato – trovo inoltre imbarazzante che questa vicenda coinvolga un rappresentante di una azienda regionale come Ater Civitavecchia, realtà centrale all’interno di questa parte del territorio: c’è da chiedersi ora se l’attuale Direttore generale Clementi sia la persona giusta per rappresentare una importante struttura come Ater e, più in generale, la stessa regione Lazio».

«Un fatto inconcepibile e increscioso l’aggressione avvenuta a Santa Marinella al giornalista e direttore di EtruriaNews Paolo Gianlorenzo, cui va la mia vicinanza e solidarietà – ha aggiunto poi Laura Cartaginese, presidente del gruppo Lega della Regione Lazio – ma è ancora più assurdo che a perdere il controllo in questo modo, e sferrargli un pugno in pieno viso, sarebbe stato il direttore della società Ater di Civitavecchia, come riferito dal diretto interessato agli organi di stampa. Nessuna motivazione può giustificare una condotta violenta, specie da chi ricopre incarichi istituzionali importanti e delicati per conto della Regione Lazio, dove al contrario è indispensabile tenere i nervi saldi».