LADISPOLI - Bene il risultato del Pd alle Europee. Elezioni che «hanno dato in Italia alcuni segnali chiari». Ad analizzare il voto di sabato e domenica scorsa è il segretario locale dem, Crescenzo Paliotta secondo il quale dalle urne è emersa una «polarizzazione del voto tra Fratelli d’Italia e Pd, con Meloni che toglie alla Lega gran parte dei suoi voti». «L’aumento netto dei Verdi-Sinistra e la non riuscita al centro dei due tentativi di Renzi e Calenda. Comunque la destra non aumenta il suo risultato rispetto a cinque anni fa - prosegue Paliotta - e la somma dei tre partiti che governano l'Italia è inferiore al 50% dei votanti, come accaduto già alle Politiche. A Ladispoli il Pd torna secondo partito con il 16%, mentre Fratelli d'Italia prende il posto che alle Europee di cinque anni fa era della Lega. Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti ed ora continueremo a lavorare con spirito unitario perché solo insieme tutte le forze progressiste possono tornare a vincere».

