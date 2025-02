CIVITAVECCHIA – «Entro il mese di marzo sarà inoltre presentata la legge sul consorzio industriale unico del Lazio, strumento deciso per l’attuazione delle politiche di sviluppo della Regione». Lo ha annunciato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli nel corso dell'evento “La Regione per la crescita: insieme per il Piano Industriale del Lazio”, un'importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder economici per presentare e avviare la fase operativa del nuovo Piano industriale del Lazio, promosso da Unindustria e dalla Regione Lazio.

«È una legge attesa. E mi auguro che, così come preannunciato dal Presidente Rocca, arrivi quanto prima» ha commentato all’Adnkronos la capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei. «Il consorzio è nato qualche anno fa, durante la legislatura precedente. Si tratta - specifica la consigliera - di un consorzio importante al quale, chiaramente, devono essere attribuite tutte le risorse necessarie e deve poter coinvolgere molti più territori anche rispetto a quelli per cui è nato». In merito allo sviluppo del porto di Civitavecchia, Tidei ricorda le «necessarie infrastrutture a latere». «Ci auguriamo quanto prima il completamento della Civitavecchia-Orte, anche se la gestione commissariale di Ilaria Coppa sta dando i suoi frutti perché il bypass di Monte Romano dovrebbe essere realizzato a breve. E poi i collegamenti ferroviari che possano favorire un porto, oggi importante sul piano crocieristico e per i passeggeri - ha concluso - ma che deve poter vedere uno sviluppo anche sul piano commerciale».