VALLERANO - Durante le festività natalizie, il consiglio giovani di Vallerano si è reso di protagonista di un bel gesto, e di un bell’esempio, “di comunità”, attraverso la donazione di diverso materiale che è stato consegnato ai referenti scolastici dell’asilo nido delle scuole materna, primaria e secondaria di primo grado di Vallerano.

L’iniziativa è stata presa dai ragazzi del consiglio sulla scorta dei fondi a disposizione, fondi collegati alle molteplici attività che i ragazzi valleranesi svolgono nel corso di tutto l’anno, con l’obiettivo di sostenere fattivamente il lavoro dei docenti, impegnati nei diversi gradi scolastici e nelle strutture presenti in paese.

Lo stesso materiale donato è stato concordato con le maestre e con le professoresse e contribuirà a migliorare le attività didattiche che vengono svolte con i più piccoli e con tutti gli studenti valleranesi.

«Sono molto contento – commenta il sindaco Adelio Gregori – che il consiglio dei giovani abbia scelto di destinare parte dei fondi a loro disposizione per sostenere l’attività scolastica. È un esempio che spero venga seguito, perché i docenti che operano nei nostri plessi sono una risorsa preziosa per Vallerano e, sempre più parte integrante della nostra comunità. Tutti insieme dobbiamo creare le condizioni migliori affinché i nostri ragazzi possa crescere e acquisire tutti gli strumenti necessari per affrontare il loro futuro. Grazie consiglio giovani».

