CIVITAVECCHIA – Si torna tra i banchi dell’aula Pucci. Venerdì, alle 8,30, è convocata una seduta del consiglio comunale cittadino. Si discuterà per circa un’ora di mozioni, interrogazioni e ordini del giorno poi ci sarà l’ennesima modifica delle Commissioni per consentire l’ingresso del consigliere Coppari, entrato tra i banchi della Pucci nel corso dell’ultimo consiglio comunale. La prima mozione ad essere discussa sarà quella presentata da Palombo, Frascarelli e Atti nel 2021 con oggetto “modifica al regolamento Csp per la sosta a pagamento per i disabili muniti di apposito contrassegno”.

